Karacabey’de altyapı konusu uzun yıllar gündeme gelmeyecek

Karacabey genelinde BUSKİ tarafından sürdürülen içme suyu yenileme çalışmalarında sona yaklaşırken, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yapılacak yenileme işlemleri için de çalışmalar başladı.

Karacabey’de altyapı problemlerini kökten çözecek çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Karacabey genelinde BUSKİ tarafından sürdürülen içme suyu yenileme çalışmalarında sona yaklaşırken, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yapılacak yenileme işlemleri için de çalışmalar başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette, Yenimahalle’de startı verilen kanalizasyon hattı ve yağmur suyu yenileme çalışmalarını inceledi. Özkan, “BUSKİ tarafından ilçemizde 226 kilometre içme suyu hattı yenileme çalışmaları aralıksız sürerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilçemiz için bir diğer müjdeli haberi vermiş ve yakın zamanda kanalizasyon hatları ile yağmur suyu hatlarının da yenileneceğini duyurmuştu. İlçemizde 46,21 kilometre kanalizasyon hattı ile 20,50 kilometre yağmursuyu hattı yenilenecek. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Özkan, ilçede bunun dışında elektrik hatlarının yer altına alınması ile internet altyapısının yenilenme çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, yapılan bu çalışmaların bugünlük değil yarınlara da hizmet edeceğini ve Karacabey’de altyapı sorununu çok uzun yıllar rafa kaldıracağını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yapılan hizmetin gelecek nesiller için yapılan bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Karacabeyli hemşerilerimizden bu altyapı çalışmalarında biraz daha sabırlı olmalarını diliyoruz. Evet, biraz zahmet çekecekler ama sonrasında kendileri ve çocukları için altyapı sorunu tarihin tozlu raflarına girecek. Bu noktada gösterdikleri sabır, gelecek nesillerin sağlığının, konforunun iyi olması noktasında önem taşıyor. Ben bu konuda anlayış ve hassasiyetlerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Özkan, altyapı konusunda katkıları için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ilçe halkı adına teşekkür etti.