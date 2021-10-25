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Karacabey’de altyapı konusu uzun yıllar gündemden çıkacak

Karacabey’in dört bir yanında süren altyapı çalışmaları ile ilçenin önemli bir sorunu ortadan kalkıyor.

BURSA 25.10.2021, 10:32
Karacabey’de altyapı konusu uzun yıllar gündemden çıkacak

Karacabey’in dört bir yanında süren altyapı çalışmaları ile ilçenin önemli bir sorunu ortadan kalkıyor.

Yapılan çalışmalarda tüm altyapı yenilenirken, ilçede altyapı ile ilgili oluşabilecek muhtemel sorunlarında çok uzun bir süre ertelemesi planlanıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Karacabey’in yüzde 51’lik bir oranda altyapısının yenilendiğini ve kalan yüzde 49’un ise 2022 yılında tamamlanacağını duyurmuştu. Başkan Özkan, çalışması biten sokakların yüzde 65 oranında asfaltlanmasının tamamlandığını ve kalan yerlerin de en kısa zaman asfaltlanacağını söylemişti. Önceki gün Emirsultan ve Gazi mahallelerinde altyapı çalışması tamamlanan sokaklarda başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Özkan, ekipler ve vatandaşlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yorumları dinledi.

Özkan, çalışmalar süresince anlayışlı olan vatandaşlara da teşekkür ederek, “Evet, kazılan yollar hem yayalar hem de sürücüler için rahatsızlık verici bir durum oluşturdu ancak zahmetsiz de rahmet olmuyor. Bu çalışmalar tamamlandığında sadece günü kurtarmış olmayacağız, Allah’ın izniyle çocuklarımızın hatta torunlarının da bu zahmeti çekmemesini sağlamış olacağız. 2022’de tüm sokaklarımızın komple çalışmalar tamamlanmış ve asfalt çalışmaları bitmiş olacak” dedi.

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