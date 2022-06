Karacabey’de altyapı çalışmaları ile sorunlara köklü çözüm

Karacabey’de altyapı problemlerini kökten çözecek çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Saadet ve Gazi mahallelerinde devam eden içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ali Özkan, “Tüm çalışmalarımız tamamlandığında, bizden sonraki nesillere, evlatlarımıza, torunlarımıza, altyapı sorunları tümüyle çözülmüş, modern bir Karacabey bırakmayı hedefliyoruz” dedi.

Karacabey, 02.06.2022 - Karacabey’in dört bir yanında altyapı problemlerini kökten çözecek çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

İlçe genelinde, BUSKİ marifetiyle sürdürülen içme suyu yenileme çalışmalarında sona yaklaşılırken, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki yenileme işlemleri de devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, Saadet ve Gazi mahallelerinde devam eden içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Gelecek 100 yıla hitap edecek

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Özkan, “Bildiğiniz gibi şehrimizin merkez-kırsal her noktasında altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizde çok uzun yıllardır süren altyapı meselesini, gelecek 100 yıla hitap edecek şekilde kökten çözme gayretindeyiz. Havai elektrik hatları büyük ölçüde yer altına alındı. İçme suyu şebekesi yenileniyor, burada da yarıyı geçtik. Müteahhit firma hammadde fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla çalışmalara bir süre ara vermişti ancak önümüzdeki haftadan itibaren tam kapasite ile çalışmaya başlayacak. Tüm altyapı çalışmaları bittikten sonra da Karacabey’imizin arıtma ihalesine odaklanacağız. Arıtma tesisiyle ilgili önümüzdeki günlerde ihale yapılacak. Altyapı çalışmaları esnasında birtakım sıkıntılar yaşandığının farkındayız. Ancak her zaman söylediğimiz gibi ‘zahmetsiz rahmet, külfetsiz nimet olmuyor’. Bizler bu sıkıntıları kendi geleceğimiz için çocuklarımız için torunlarımız için çekiyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandığında, Karacabey’de altyapı konusu tamamen gündemden çıkmış olacak. Bizden sonraki nesillere, evlatlarımıza, torunlarımıza, altyapı sorunları tümüyle çözülmüş, modern bir Karacabey bırakmayı hedefliyoruz. Bu anlamda, bizlere her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Aktaş’a, değerli milletvekillerimize, il başkanımıza, BUSKİ Genel Müdürümüze ve destek olan herkese, Karacabey halkı adına teşekkür ediyoruz. Daha temiz, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir Karacabey için durmak yok, yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.