Karacabey, sıfır atık konusunda örnek oluyor

Karacabey Belediyesi, sıfır atık konusunda çocuklar için sürdürdüğü eğitimlere devam ediyor. Bu zamana dek ilçede 5 bine yakın öğrenciye eğitim veren Karacabey Belediyesi, sıfır atık kampanyasını her yaşta ve her alanda hayata geçirmek için önemli adımlar attı.

Karacabey Belediyesi, daha önce okulların yanı sıra kamu, kurum ve kuruluşlarında atık toplama kutuları ve bilgilendirme afişleri ile çalışmalar yürütmüş ve hem okul yönetimleri hem de vatandaşlarca bu çalışmalar olumlu dönüşlerle kabul görmüştü. Bu alanda çalışmalarını hız kesmeden süreden Karacabey Belediyesi, uzun zamandır ilçe okullarında çevre mühendislerince verdiği eğitimlerle çocuklara da bu bilinci aşılamaya çalışıyor.

Çeşitli çalışmalarla projeye destek oluyoruz

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından titizlikle yürütülen sıfır atık kampanyasını önemsediklerini yineleyerek,“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından titizlikle sürdürülen sıfır atık projesine, ülkemizde yoğun bir katılım oldu ve proje geniş alanlarda ilgi uyandırdı. Karacabey Belediyesi olarak biz de çeşitli çalışmalarla projeye destek olmaya çalışıyoruz. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması neticesinde, geri dönüşüm ile hem ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını hem de doğaya etkisini en aza indirmeyi hedefleyen önemli çalışmalara imza attık. Bir yandan atık toplama kutularını yoğun kullanımların olduğu bölgelere konumlandırırken, bir yandan da geleceğimizin mimarı olacak çocuklara bu alanda önemli eğitimler veriyoruz” dedi.