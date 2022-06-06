Karacabey Öğretmenler Parkında çalışmalar son aşamada

Daha yaşanabilir bir Karacabey hedefiyle, kentin dört bir yanında kent estetiği çalışmalarını da hızla sürdüren Karacabey Belediyesi, Öğretmenler Parkı’nda yürüttüğü çalışmalarda sona geliyor. Öğretmenler Parkının, tamamlandığında şehrin yeni cazibe merkezi olması bekleniyor.

Karacabey Belediyesi’nin, daha yaşanabilir bir Karacabey hedefiyle, kentin dört bir yanında yürüttüğü kent estetiği çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında, kentin yeni cazibe merkezi olması beklenen Öğretmenler Parkında yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Hamidiye Mahallesinde yer alan Öğretmenler Parkı’nda son olarak, bin 500 metrekare alanda 2 adet dev oyun grubu, 1 takım 9’lu fitness seti, 1 takım barfiks seti ve mantar kafe ile şirinler, sevimli kahramanlar Madagaskar, Temel Reis, Safinaz, Kabasakal gibi figürlerin de yer aldığı fiber oyuncakların montajı tamamlandı. Ayrıca farklı bitki çeşitlerinin yer aldığı 2 bin adet fidan dikimi yapıldı.

Öğretmenler Parkı’nda yürütülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini müjdeleyen Başkan Ali Özkan, “Öğretmenler Parkını çağın standartlarına uygun, modern yüzüyle ilçemize kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce atıl bir mekan görünümündeyken, yaptığımız çalışmalar neticesinde burası Karacabeylilerin gurur duyacağı, gözde bir mekân haline getirildi. Tüm çalışmalar tamamlandığında çok sayıda aromatik bitki türü sayesinde Öğretmenler Parkının adeta botanik bir bahçe görünümüne kavuşacak. İnşallah en kısa sürede buradaki çalışmaları da tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.