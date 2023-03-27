Karacabey MYO depremde hayatını kaybedenler anısına fidan dikti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karacabey Meslek Yüksekokulu, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına fidan dikim töreni düzenledi.

Karacabey MYO yönetimi, Orman Haftası, baharın müjdecisi Nevruz bayramı ve Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle özel bir programa imza attı. Yüksekokul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için de çok sayıda fidan dikimi yapıldı.

Törene Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediyesi Başkan Yardımcısı Hatice Kılıç, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Sait Can Bülen, Karacabey Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serdal Dikmen, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Gamze Düven ve Dr. Öğr. Üyesi Sevin Teoman Duran, İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Özdemir, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, ilçe protokolü, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

300 fidan toprakla buluştu

Törende ceviz, armut, incir, badem, erik, ahududu, böğürtlen, aronya, asma ve dağ çileğinden oluşan 150 adet meyve ağacı fidanı ile ıhlamur, erguvan ve defne çeşitlerinden oluşan 150 adet fidan olmak üzere toplamda 300 adet fidan dikildi. Organizasyona katılan herkese şükranlarını ileten Okul Müdürü Prof. Dr. Serdal Dikmen, fidan temininde ve fidanların dikim süreçlerindeki yardımlarından dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürü Muhsin Sümer ve TİGEM İşletme Müdürü Şefaattin Zeybek’e ayrıca teşekkür ettiklerini belirtti.