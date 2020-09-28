Karacabey longozu tertemiz oldu

Karacabey Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karacabey Longozunda hummalı bir temizlik yaptı. Orman içerisinde köşe bucak temizlik yapan görevliler, tatil sezonu sonrası kalan atıkları doğadan arındırmış oldu. Belediye Başkanı Ali Özkan da vatandaşları, bu tarz alanlarda daha hassas olmaya davet etti.

Geçmiş yıllarda gönüllü vatandaşların da katıldığı etkinliği, bu yıl pandemi dolayısıyla yalnızca belediye ekipleri gerçekleştirdi. Orman içerisinde çöp kamyonları, traktör ve kepçe ile köşe bucak temizlik yapan ekipler, kaçak yollarla dökülen moloz ve benzer atıkları da ortadan kaldırdı. Yerlerde ve orman içerisinde dağılan naylon poşet ve pet şişelerini tek tek toplayan görevliler, titiz bir çalışma ile bölgeyi temizledi.

Herkesin çevresine karşı sorumlu olması gerekiyor

Belediye Başkanı Ali Özkanda yaptığı açıklamada,“Elbette herkesin çevresine, doğaya sahip çıkıp temiz tutması ve bunlara gerek kalmaması en büyük temennimiz. Ama kurallara uymayan bazı sorumsuz kişiler maalesef ormana atık bırakabiliyor.Tatil sezonu boyunca rutin temizliklerimizi yaptık ancak sezon sonunda genel bir temizlik de yaparak, köşe bucak longozumuzu temizledik. 3 çöp kamyonu, 1 traktör, 1 kepçe, 2 taşıma aracı ve 40 personel ile ormanda hummalı bir temizlik yaptık. Covid-19 nedeniyle bu yıl gönüllüleri aramıza davet edemedik. Seneye bahar ve sonbahar dönemlerinde yine bu etkinliklerimizi yapacağız” dedi.