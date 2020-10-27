Karacabey için birlikte çalışmaya devam
KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI ALİ ÖZKAN, AK PARTİ İLÇE BAŞKANI ERTEM İŞCAN İLE BİRLİKTE SON ÇIKAN CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİYLE KARACABEY KAYMAKAMLIĞINDAN BURSA VALİ YARDIMCILIĞINA ATANAN DR. YUSUF GÖKHAN YOLCU’YU MAKAMINDA ZİYARET EDEREK, ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte son çıkan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Karacabey Kaymakamlığından Bursa Vali Yardımcılığına atanan Dr. Yusuf Gökhan Yolcu’yu makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı. Gerçekleşen görüşmede, bu atamanın Karacabey için önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Başkan Özkan,“Sayın Vali Yardımcımız ile Karacabey için çaba harcamaya devam edeceğiz. Kendisiyle her zaman uyum içinde çalışarak, Karacabey içingüzel işlere imza attık. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu gelişme Karacabeyliler içinde memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.
Vali Yardımcısı Dr. Yolcu ise ziyaretten duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, Karacabey’deki hizmetlerin devamı için destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.Dr. Yolcu, ziyaretlerinden ötürü Başkan Özkan ve İşcan’a teşekkür etti.
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