Karacabey Genç Fenerbahçeliler, 250 aileye gıda yardımı yaptı

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, sosyal farkındalık faaliyetleriyle takdir toplamaya devam ediyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerini belirleyerek elinden tutmaya devam eden Karacabey Genç Fenerbahçeliler, bu süreçte 250 adet erzak paketinin yanı sıra, hediye çekleri ve maddi yardımlarla da ihtiyaçlı ailelerin yanında oldu.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı Cem Eren, “Bu paketlerin hazırlanmasında bizlere destek olan değerli iş insanlarımıza, dostlarımıza, büyüklerimize ve kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.