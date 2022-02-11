Karacabey galibiyet peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, ligin 25. haftasında pazar günü deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında TECO Karacabey Belediyespor, Amedspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda pazar günü 13.00’da oynanacak mücadeleyi Burak Olcar yönetecek.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi. 2 haftadır galip geldiklerini ve galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini belirten Zirek, “Kırklarelispor ve Pazarspor müsabakalarından galibiyet ile ayrıldık. Teknik heyetimizin ve futbolcularımızın motivasyonu çok yüksek. Amedspor maçına iyi hazırlandık. Pazar günü Amedspor’u yenerek deplasmandan galibiyet ile dönmeyi hedefliyoruz” dedi.

TECO Karacabey Belediyespor, aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 22 puanla 16. sırada yer alıyor. TECO Karacabey Belediyespor’un pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Amedspor ise ligde aldığı 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile topladığı 33 puan ile 3. basamakta bulunuyor.