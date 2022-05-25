Karacabey Belediyespor TFF 1. Lig’e göz kırptı

TFF 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen TECO Karacabey Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda oynadığı ve normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltılarda kazanarak, finale adını yazdıran taraf oldu. TECO Karacabey Belediyespor’un başarısı, Karacabey’de büyük sevinç yaşattı.

2.Lig’te verdiği mücadele ile büyük takdir toplayan ve ilçenin adını başarılarla duyuran TECO Karacabey Belediyespor,2. Lig Play-off yarı final ikinci maçının ardından finale adını yazdıran takım oldu.

TECO Karacabey Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda oynadığı ve normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltılarda kazanarak, finale adını yazdıran taraf oldu. TECO Karacabey Belediyespor’un başarısı, Karacabey’de büyük sevinç yaşattı.

Penaltılarda güldü

Tarsus’ta oynanan karşılaşmada 90 dakika 2-2 beraberlikle bitince, maç 15’er dakikalık uzatmalara gitti. Uzatmalarda da her iki takım gol bulamayınca maç penaltılara kaldı ve Karacabey Belediyespor kalecisi Veysel sahneye çıkarak, 2 kurtarışı ile maça damgasını vurdu.

Cumhuriyet Alanında binlerce kişi maçı izledi

Tarsus’ta oynanan karşılaşmayı takip etmek isteyenler için de Karacabey Belediyesi, Cumhuriyet Meydanına dev ekran kurdurup maçı canlı yayınladı. Binlerce Karacabeyli ailece meydanı doldurarak, maçı hep birlikte izledi. Birbiri ardına gelen gollerle festival alanına dönen karşılaşma sonrası taraftarlar, gece yarılarına dek kutlamalarını aralıksız sürdürdü.

Maçı Tarsus’ta izleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkanda büyük sevinç yaşarken,“O sene busene dedik. Buna inandık. Ve finale adımızı yazdırdık. Harika bir karşılaşma izletti takımımız bize. Ve sonunda hak ederek finale kalmaya hak kazandık. Bu coşkuya sebep olan tüm takımımızı, yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. 29 Mayıs akşamı da yine tek yürek halinde tüm taraftarlarımızı maçı izlemeye davet ediyorum” dedi.

Final maçı İzmir’de

Öte yandan, TECO Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında 29 Mayıs Pazar günü oynanacak TFF 2. Lig Play-Off final müsabakasının yeri belli oldu.

TFF 1. Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği final müsabakası, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma, saat 21.00’de başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.