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Karacabey Belediyespor her branşta yükselişte

Karacabey Belediyespor; okçuluk, badminton, voleybol, basketbol ve futbolda elde edilen başarılarla göz kamaştırıyor. Kulüp, okçulukta finale kalırken, badmintonda ise Türkiye seçmelerinde üçüncülük elde etti. Voleybol ve futbolda da galibiyetleri peşi sıra alan Karacabey Belediyespor, voleybolda play-off’ları geçerek finallere kalırken ,futbolda ise yükselmeye devam ediyor.

BURSA 04.03.2022, 14:20
Karacabey Belediyespor her branşta yükselişte

Karacabey Belediyespor; okçuluk, badminton, voleybol, basketbol ve futbolda elde edilen başarılarla göz kamaştırıyor. Kulüp, okçulukta finale kalırken, badmintonda ise Türkiye seçmelerinde üçüncülük elde etti. Voleybol ve futbolda da galibiyetleri peşi sıra alan Karacabey Belediyespor, voleybolda play-off’ları geçerek finallere kalırken ,futbolda ise yükselmeye devam ediyor.

Belediye çatısı altında Karacabey Belediyespor, 16 farklı branşta spor faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Altyapı noktasında da Bakanlıktan aldığı destekle önemli yatırımlara imza atan Karacabey, spora gösterdiği özenin karşılığını alıyor. Türkiye 2. Lig Erkekler Voleybol Ligi’nde mücadele eden ve Sivas’ta oynanan müsabakalarda playoffları geçen Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, final karşılaşmalarına çıkmaya hazırlanıyor. Playofflarda karşılaştığı 3 mücadelenin ikisinde salondan galip ayrılan Karacabey temsilcisi, Konya’da oynanacak final mücadeleleri için adeta gün sayıyor. Filenin Efeleri, final müsabakalarında da başarı elde ederse, bir üst lig olan TVF 1. Lig’e terfi edecek.

Sporculara güven tam

Voleybol TakımıAntrenörü Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada,“Playofflardan alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Şimdi sıra finallerde. Ankara Anadolu Voleybol, Çorum Belediyespor, Adana Temsilcisi İstiklal Ortaokulu ile karşılaşacağız. Sporcularıma güvenim tam. İnşallah final müsabakalarından da başarıyla dönerek, 1. Lige yükselmek istiyoruz” dedi.

Futbol takımı galibiyet serisini sürdürüyor

Karacabey’in profesyonel liglerdeki futbol temsilcisi Teco Karacabey Belediye Sporda galibiyet serisini aralıksız sürdürüyor. Son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Teco Karacabey Belediyespor, yükselişine devam ederken play off potasına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Karacabey adına gurur verici

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede faaliyet gösteren spor takımlarının bu başarısının Karacabey adına gurur verici olduğunun altını çizdiği konuşmasında,“Voleybol ve futbolda önemli bir yol kat etmiştik. Başarılarımıza artık diğer branşlar da dahil olmaya başladı. Okçuluk, badminton da gururumuz oldu. Badmintonda özellikle işitme engelli sporcularımızın başarısı ayrıca bizleri mutlu etmiştir. Müsabakalar tüm hızıyla devam ediyor. Umuyorum ki badminton, okçuluk, voleybol ve futbolda güzel haberler almaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, 7 Mart Pazartesi Günü Konya’da Anadolu Voleybol Spor Kulübü ile Karatay Spor ve Kongre Merkezinde mücadele edecek.

Teco Karacabey Belediyespor ise 5 Mart Cumartesi Günü 1922 Konya Spor ile yine Konya’da 15 Temmuz Stadyumu’nda karşılaşacak.

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