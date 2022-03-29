Karacabey Belediyesi’nin araç filosu güçleniyor

Karacabey Belediyesi’nin araç filosunu genişletmeye yönelik yatırımları sürüyor. Son 2 yılda 19 yeni aracı filosuna dahil eden Karacabey Belediye Başkanı Özkan, 8 yıllık görev süresinde toplam 52 hizmet aracını ilçeye kazandırdıklarını ve hala üretimde olup teslim tarihini bekledikleri araçların da olduğu söyledi.

Karacabey Belediyesi’nin ‘daha yaşanabilir bir kent’ hedefiyle ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hızla sürerken, belediyenin araç filosu da her geçen gün güçleniyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediyenin araç filosunda gerekli yenilemeyi başlattıklarını ve hem yeni hem de modern araçlarla hizmet için çalışacaklarını söyledi. Özkan, “Göreve geldiğimizde, Karacabey Belediyesi’nin araç filosu atıl vaziyetteydi. Bunun yanında, Bursa ilçeleri içerisinde yüzölçümü en büyük ilçelerden birisiyiz. Hem de ’tarım ve hayvancılığın başkenti’ olarak anılıyoruz. Ülkemizde salçalık domatesin yüzde 40’ı Karacabey’den karşılanmakta. Tohumculuk, mısır başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyve hatta fidancılık üretimi konusunda da oldukça yoğun bir ilçeyiz. Yine hayvancılık konusunda Bursa’da ilk sırada yer alıyoruz. Küçük ve büyükbaş hayvancılık, ilçemizde yoğun ve modern tesislerde yapılmaktadır. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu marifetiyle, AB standartlarında kurulan Bursa’daki 28 tesisin 14’ü ilçemizde yer almaktadır. Dolayısıyla büyük ve işlevsel bir coğrafyaya hizmet götürmekle sorumluyuz. Bu hizmet için de araç filomuzun niteliği önemli” dedi.

Başkan Ali Özkan, “Yazın tarla yollarının açılması ve bozulan yolların tamir edilmesi de bölgedeki tarım ve hayvancılık üretimi için olmazsa olmaz. Ayrıca köylerin artık mahalleye dönmesi ve muhtarlıkların bütçelerinin de olmaması nedeniyle, belediyemizden artık daha sık talepte bulunuluyor. Elbette biz, seve seve gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Araç filomuzun yenilenmesi, bu noktada da çok önemliydi. 85 bin nüfuslu ilçemizde, iş makineleri ve diğer araçlarımızla çok güçlü bir filoya sahibiz. 300 bin, 500 bin nüfuslu ilçelerin bir dönemde bu araçları alması mümkün değil. İşte bu da Karacabey Belediyesi’nin gücünün bir göstergesi. Gelinen noktada, bu ölçüde yatırım yapan tek belediyeyiz diyebilirim. Belediye şirketimizden kiraladıklarımızın haricinde, dışarıdan kiralık aracımızın olmaması da sevindirici. Birçok belediye bu noktada araç kiralama yöntemine gidiyor ve yüksek maliyetlerle bunu gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.