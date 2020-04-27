Karacabey Belediyesi’nden korona virüs ile etkin mücadele
GEN KARACABEY BELEDİYESİ’NDEN KORONA VİRÜS İLE ETKİN MÜCADELE (FOTOĞRAFLI) HAKAN GÖNÜL BURSA (İHA) - KARACABEY BELEDİYESİ’NİN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELESİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇEDE BU ZAMANA DEK 236 TON İLAÇ KULLANIRKEN, 42 BİNDEN FAZLA MASKE DAĞITTI. AYRICA EKİPLER, İLÇE GENELİNDE 2 BİN AİLENİN DIŞARIDA OLAN İŞLERİNİ DE ÇÖZDÜ. KARACABEY’DE KORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLERE UYULMASINA KARŞI DENETİM, DESTEK VE KONTROLLERİNİ SÜRDÜREN BELEDİYE EKİPLERİ, ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI ALİ ÖZKAN, KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE BU ZAMANA KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU. ÖZKAN, “DEVLETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ SİSTEM VE SAĞLIKÇILARIMIZIN ÜSTÜN GAYRETİ İLE KORONA VİRÜSÜNE KARŞI MÜCADELEMİZ OLUMLU SONUÇLAR VERMEYE BAŞLADI. AMA TABİ Kİ TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYORUZ; MESAFE, TEMAS VE SOKAĞA ÇIKMA TEDBİRLERİNE HARFİYEN UYUYORUZ’’ DEDİ. VATANDAŞ İHTİYAÇLARINA HIZLI ÇÖZÜM BAŞKAN ÖZKAN, KARACABEY BELEDİYESİ EKİPLERİNİN İLÇE GENELİNDE VE KIRSAL MAHALLELERDE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ BELİRTİRKEN, BU ZAMANA KADAR 2 BİN AİLENİN MARKET, PAZAR ALIŞVERİŞİ, İLAÇ ALIMI, ERZAK DAĞITIMI VE FATURA ÖDEME GİBİ NEDENLERLE İHTİYACININ GİDERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ. ÖZKAN, “BUNUN YANINDA, HASTA NAKİL AMBULANSIMIZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE VATANDAŞLARIMIZA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR. GELEN TALEPLER İÇİNDE BAZEN TÜRK BAYRAĞI OLUYOR BAZEN İSE DOĞUM GÜNÜ PASTASI… EKİPLERİMİZ, HARFİYEN VATANDAŞIMIZIN TÜM İHTİYAÇLARINI YERİNE GETİRMEYE ÖZEN GÖSTERİYOR’’ DEDİ. BAŞKAN ÖZKAN AYRICA, BELEDİYE TARAFINDAN 42 BİN MASKENİN DE TALEP EDEN VATANDAŞLARA ULAŞTIRILDIĞINI SÖYLEDİ. DEZENFEKTEN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR İLÇE MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDEKİ DEZENFEKTE İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLDİĞİNİ BELİRTEN ÖZKAN, “TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ, BU ZAMAN KADAR 196 TON DEZENFEKTE KULLANARAK KARACABEY’DE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI. BUNUN YANINDA, 37 TON YÜZEY TEMİZLEYİCİ DEZENFEKTANI ÜCRETSİZ VATANDAŞLARA DAĞITILIRKEN, 3 TONLUK EL DEZENFEKTANI İSE İLÇENİN ÖNEMLİ, İŞLEK KURUM VE KURULUŞLARININ ÖNÜNE KURULAN HİJYEN ALETLERİNDE KULLANILDI. ÇALIŞMALARIMIZ AYNI TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR” İFADELERİNE YER VERDİ. (HG
27 Nisan 2020 Pazartesi 14:21
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Karacabey Belediyesi’nin korona virüs ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçede bu zamana dek 236 ton ilaç kullanırken, 42 binden fazla maske dağıttı. Ayrıca ekipler, ilçe genelinde 2 bin ailenin dışarıda olan işlerini de çözdü.
Karacabey’de korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulmasına karşı denetim, destek ve kontrollerini sürdüren belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, korona virüs ile mücadelede bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Özkan, “Devletimizin yürüttüğü sistem ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile korona virüsüne karşı mücadelemiz olumlu sonuçlar vermeye başladı. Ama tabi ki tedbiri elden bırakmıyoruz; mesafe, temas ve sokağa çıkma tedbirlerine harfiyen uyuyoruz’’ dedi.
Vatandaş ihtiyaçlarına hızlı çözüm
Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtirken, bu zamana kadar 2 bin ailenin market, pazar alışverişi, ilaç alımı, erzak dağıtımı ve fatura ödeme gibi nedenlerle ihtiyacının giderildiğini söyledi. Özkan, “Bunun yanında, hasta nakil ambulansımız ilçe sağlık müdürlüğü ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Gelen talepler içinde bazen Türk Bayrağı oluyor bazen ise doğum günü pastası Ekiplerimiz, harfiyen vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye özen gösteriyor’’ dedi. Başkan Özkan ayrıca, belediye tarafından 42 bin maskenin de talep eden vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.
Dezenfekten işlemleri sürüyor
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki dezenfekte işlemlerine devam edildiğini belirten Özkan, “Temizlik İşleri ekipleri, bu zaman kadar 196 ton dezenfekte kullanarak Karacabey’de temizlik çalışması yaptı. Bunun yanında, 37 ton yüzey temizleyici dezenfektanı ücretsiz vatandaşlara dağıtılırken, 3 tonluk el dezenfektanı ise ilçenin önemli, işlek kurum ve kuruluşlarının önüne kurulan hijyen aletlerinde kullanıldı. Çalışmalarımız aynı titizlikle devam ediyor” ifadelerine yer verdi.