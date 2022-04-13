Karacabey Belediyesi’nden kente daha verimli hizmet hedefiyle önemli imza

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediyeye tahsisi yapılan yerlerin protokolünü, Milli Emlak Karacabey Şefi Emrah Çekmez ile birlikte imzaladı.

Gerçekleşen protokol ile Bayramdere Mahallesi’ndeki eski okul binasının olduğu ve şu anda Karacabey Belediyesi’nin hizmet şantiyesi olarak faaliyet gösteren alanın belediyeye tahsisi yapılırken, sebze halinin arkasında yer alan 50 bin metrekarelik Tarım Park alanının tahsisinin de yakın zamanda yapılması bekleniyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, imza protokolünün ardından yaptığı açıklamada, “Karacabey’e daha verimli hizmet edebilmek adına hazineden, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden zaman zaman yer taleplerimiz oluyor. Daha önce eski cezaevi alanının olduğu gibi şimdi de 50 bin metrekarelik Tarım Park olarak kullanacağımız alanın ön tahsisinin ardından, esas tahsisinin de yakın zamanda yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca Bayramdere’de şantiye binası olarak kullanmak için düşündüğümüz eski okulun olduğu yerdeki alanın tahsisi de gerçekleşti. Bunlar, uzun bir süredir sıkı takipçisi olmamızın neticesinde tahsisi gerçekleşen yerler. Ve bu alandaki çalışmalarımız artarak devam ediyor” dedi.

Başkan Özkan, gerçekleşen tahsislerle ilgili özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Bursa Milli Emlak Daire Başkanı Ahmet Arın ve Milli Emlak Karacabey Şefi Emrah Çekmez’e teşekkür etti.