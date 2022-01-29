banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

Karacabey Belediyesi kar sınavını başarıyla atlattı

Marmara Bölgesi’nde hayatı durma noktasına getiren yoğun kar yağışı geride kalırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan en yoğun 4 gün boyunca uyguladıkları titiz çalışmalarla vatandaşların mağduriyetini en aza indirdiklerini söyledi.

BURSA 29.01.2022, 16:31
Karacabey Belediyesi kar sınavını başarıyla atlattı

Marmara Bölgesi’nde hayatı durma noktasına getiren yoğun kar yağışı geride kalırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan en yoğun 4 gün boyunca uyguladıkları titiz çalışmalarla vatandaşların mağduriyetini en aza indirdiklerini söyledi.

Marmara Bölgesi’nde yoğun olarak gerçekleşen kar yağışı, birçok şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Meteorolojiden yapılan uyarının ardından, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın talimatıyla ilçe genelinde teyakkuza geçen ekipler, dört bir yanda Bursa Büyükşehir, BUSKİ, Karayolları ve D Sİ ekipleri ile koordineli çalışarak, vatandaşların yoğun kar yağışından en az derece etkilenmelerini sağladı. Özellikle pazar günü ve sonrasındaki 4 gün boyunca bölgede etkili olan kar yağışında 2 greyderin toplam 560 kilometrelik yolda, yol açma çalışması gerçekleştirdiğini belirten Başkan Özkan, “Bunun yanında belediyemize ait 2 kar küreme ve tuzlama aracı ile toplam 970 kilometrelik yolda çalışma gerçekleştirilmiştir. 13 iş makinesi, 4 traktör, 9 araç ve toplamda 110 kişilik ekip, 24 saat esasına dayalı vardiya sistemiyle çalıştı. 4 günlük süre boyunca 150 tonluk tuz yollara atıldı” dedi.

1 hafta boyunca sokak hayvanları için de neredeyse aralıksız şekilde, şehrin çeşitli noktalarında beslemeler yapıldığını belirten Özkan, şehirdeki tüm canlılar için seferber olduklarının altını çizdi. Öte yandan belediye, şehir pazarının kurulduğu gün hem esnaf hem vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri adına ücretsiz 5 bin kişilik sıcak çorba ikramında bulundu. Cami, park ve yoğun kullanılan resmi kurumların giriş ve park alanları da kısa sürede açılarak kullanılabilir hale getirildi.

Kar yağışı ve sonrasında özellikle servisle işe giden vatandaşların etkilenmemeleri için sabahın erken saatlerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, kar sonrası ilk önce ana yollar olmak üzere tüm riskli bölgelerde tutan buzlar da ortadan kaldırıldı. Özellikle çatılardan sarkan buz sarkıkları ekipler tarafından tek tek kırıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de şehir içindeki çalışmalara destek oldu. Özkan, “Sadece yollar değil vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan kaldırımlarda da temizleme işlemlerimiz sürdü” dedi.

Özkan, 4 gün boyunca merkez ve kırsalda incelemelerini bizzat yaparak ekiplerin koordinasyonunu ve çalışmalarını da yakından takip etti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11