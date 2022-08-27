Karacabey, Avrupa Birliği projesi çerçevesinde yabancı ziyaretçileri ağırladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Karacabey Tüm Engelliler Kültür Sanat ve Dayanışma Derneğinin de ortağı olduğu “Creativity For Social Inclusion” projesi çerçevesinde ilçeye gelen yabancı temsilcileri ağırladı.

Bursa Karacabey Tüm Engelliler Kültür ve Sanat Derneğinin ortak olduğu Litvanya, Slovenya, Romanya ve Çekyalı temsilciler, “Creativity For Social Inclusion” adlı Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Karacabey’e geldi. Projenin Genel Koordinatörlüğünü yürüten Süleyman Aydın ile Ömer Güleç, Proje Sorumlusu Nihal Tezer, Bursa Karacabey Tüm Engelliler Kültür ve Sanat Dernek Başkanı Cavide Sayyat ve Dernek Yöneticisi Hasan Duman, yabancı ekiple birlikte Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, ilçede yapılan çalışmalar ve engellerin kaldırılmasına yönelik yapılan faaliyetler dile getirilirken, Belediye Başkanı Ali Özkan yurtdışından gelen misafirler için ilçe hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gelen yabancı öğrenciler arasında Babası Türk, annesi ise Litvanyalı olan “İzmir” isimli çocuk Başkan Özkan ile kurduğu diyalogla görüşmede neşeli anlara sebep oldu. Görüşmede Özkan’ın omuzlarından inmeyen ve onunla sürekli şakalaşan küçük çocuk, eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

Belediye Başkanı Ali Özkan, bu tarz projelerin ve yurtdışı ile olan etkileşimlerin her anlamda projelere, çalışmalara fikir ve düşüncelere değer kattığını belirterek, bu anlamlı çalışmayı hayata geçiren tüm ekibi tebrik etti. Özkan ayrıca bu zamana dek olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarda da destek sözü verdi.