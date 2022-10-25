Karabağ Zaferi’nin 2. yılı Bursa’da kutlandı

Azerbaycan’ın, Ermeni işgalini bitirerek kazandığı Karabağ Zaferi’nin ikinci yıldönümü, Bursa’da kutlandı.

Azerbaycan’ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferinin ikinci yılı, GİM AZDER ev sahipliğinde Ördekli Kültür Merkezi’nde kutlandı. Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başlanan programda, GİM AZDER Derneği Başkanı Hüseyin Gözeloğlu, “Eğer biz bugün Türkiye’de rahat yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah geride kalanlara sabır ve uzun ömür ihsan etsin” dedi.

Gözeloğlu, kendi yazdığı şiiri seslendirirken, salondakiler de duygu dolu anlar yaşadı.

Konuşurken gözleri dolan Gazi İbrahim Cabbarov ise, “Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın” diye konuştu.