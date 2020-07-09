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Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı
ASA AZILI KAPKAÇÇI MUSTAFAKEMALPAŞA’DA YAKALANDI (FOTOĞRAFLI) HAKAN GÖÇMEZ BURSA (İHA) - DAHA ÖNCEDEN DE BENZER SUÇLARA KARIŞAN AZILI KAPKAÇÇI MUSTAFAKEMALPAŞA’DA YAKALANDI. GEÇTİĞİMİZ HAFTA İÇERİSİNDE PERŞEMBE PAZARINDA ÇANTA ÇALDIĞI İHBARI ÜZERİNE BÖLGEDE BULUNAN MUSTAFAKEMALPAŞA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ. HIZLI DAVRANAN EKİPLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLAYAN AZILI KAPKAÇÇI NİGER D. PAZARDAN ÇIKAMADAN EKİPLERCE YAKALANDI. SUÇÜSTÜ YAKALANAN NİGER D.’NİN ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.
BURSA 09.07.2020, 15:52
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Bursa’da bir süre önce benzer suçlara karışan kapkaççı Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.
Perşembe pazarında çanta çalındığı ihbarı üzerine bölgede bulunan polis ekipleri harekete geçti. Hızlı davranan ekipleri görünce kaçmaya başlayan kapkaççı Niger D. pazardan çıkamadan ekiplerce yakalandı.
Suçüstü yakalanan Niger D.’nin adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.
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