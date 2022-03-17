Yıldırım Belediyesi, ’Kanserden değil, geç kalmaktan kork’ seminerine katılan Doç. Dr. Nilüfer Avcı, ’Kanserden Korunma ve Belirtileri’ üzerine konuşurken 3’üncü evre kanser hastası İmrane Gülen ise, katılımcılara tecrübelerini aktardı.

Yıldırım Belediyesi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde ’Kanserden değil, geç kalmaktan kork’ konulu seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan Medicana Bursa Hastanesi Medical Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, ’Kanserden korunma ve belirtileri’ üzerine konuşurken 3’üncü evre meme kanseri hastası İmrane Gülen ise, süreç içerisinde edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Kanser hastalığının erken teşhis ile tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Avcı, kanser hastalığının bireylerde meydana gelmesinin yüzde 15’inin genetik, yüzde 85’inin ise çevresel faktörlerden kaynaklandığını aktardı. Vatandaşların kanserden şüphelenmeleri ile vakit kaybetmeden genel cerrahiye ya da KETEM’e başvurmalarının önemli olduğunu ifade eden Avcı, “Kanserin yayılmaması için erken teşhis önemli. Hastalığın tipine, yoğunluğuna göre farklı tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Bunun için tedavilerimizi kişiye özel yapmaktayız. Tedavi sürecinde hastalarımızın moral motivasyonunu yüksek tutacak şeyler yapması oldukça önemli. Hastalığı kabullenmek ve bunu bilerek başa çıkmaya çalışmaları gerekiyor. Hastalarımız bilmeliler ki bu hastalığı onlarla birlikte, çocukları, eşi ve aileleri de yaşıyor. Bu süreci atlatmaya hedeflenmeleri ve mücadeleyi elden bırakmamaları önemli” dedi.

Kendisini Dünyadaki 7 kadından sadece 1’i olarak tanımlayan İmrane Gülen, “En değerli emanetimiz bedenimiz. Bunun için kanserden şüphelenen kimse bunu ertelemesin. Kanserden değil, geç kalmaktan korkalım. İnsanlarımızda farkındalık oluşturmak adına bizleri misafir ettikleri için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.