Kanser hastalarına Türk sanat müziği morali

Medicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniğinde tedavi gören kanser hastalarına, moral ve motivasyon sağlamak için müzikli eğlence düzenlendi.

Türkiye’nin sanat müziği eşliğinde gerçekleştirilen eğlence ile hastalar moral depoladı. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. İbrahim Yıldırım, "Hastalarımızın ana tedavilerini zaten yapıyoruz. Hastaların psikolojik durumuna yönelik de tedavi yaklaşımlarıyla da onlara destek olmamız gerekiyor. Bu hastalıkta sadece tedavinin değil psikolojik olarak da kendilerini her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek büyük önem taşıyor" dedi.