Kamu-üniversite işbirliği doğrultusunda önemli adım

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) kamu-üniversite işbirlikleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir başkanlığında ki BTÜ heyeti İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ’ı makamında ziyaret ederek sanayi üniversite işbirlikleri doğrultusunda yeni bir protokole imza attı. İnegöl Sanayi ve Ticaret Odasında gerçekleşen işbirliği protokol törenine BTÜ Rektörü Prof. Arif Karademir’in yanı sıra Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç Dr. Rasim Alper Oral, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Yıldız ve Dr. Öğretim Üyesi Aycan Çınar, İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ramazan Nacar ve Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Kaboğlu katıldı.

Burs imkânı sağlanacak

İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı ve BTÜ arasında imzalanan protokol ile birlikte çeşitli alanlarda eğitim ve işbirliği sağlanmış olacak. BTÜ öğrencilerine burs imkânını da sunan işbirliği protokolü ile birlikte eğitim ve araştırma konularında güç birliği sağlanacak. Protokol doğrultusunda bir konuşma gerçekleştiren İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ BTÜ ile coğrafi işaret tescili çalışmalarını da yürüttüklerine değindi. Coğrafi işaret tescili konularında iki kurum arasında büyük emeklerin sarf edildiğini dile getiren Yavuzdağ “Coğrafi İşaret tescilli İnegöl Köfte başta olmak üzere başvuru aşamaları devam eden İnegöl Pırasası, İnegöl Alası ve diğer bölgemiz ürünlerinin süreçlerini değerlendirmek ve yol haritası oluşturmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi ile değerli çalışmalar yürütüyoruz. Yapılan istişareler neticesinde söz konusu ürünlerin gelecek stratejileri, süreçleri ve marka değerlerinin oluşturulması ile ilgili süreçler değerlendirilerek ilerleyen aşamada neler yapılması gerektiğine yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Arif Karademir ve kıymetli hocalarımız Odamızı ziyaret ettiler. Sanayi-Üniversite işbirliği çerçevesinde başarılı çalışmalar yapan BTÜ ve kıymetli Rektörüme iş dünyamız adına teşekkür ederim. İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı ve BTÜ arasında imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu

Kamu-üniversite işbirliği doğrultusunda önemli adımlar atıyoruz

Gerçekleşen işbirliği protokolünün iki kente hayırlı olmasını temenni eden Rektör Prof. Dr. Arif Karademir kamu-üniversite işbirliği çerçevesinde önemli adımlar attıklarına değindi. Gençlerimize ve onların eğitimlerini büyük önem veriyoruz diyen Rektör Karademir “Özellikle mühendislik fakültelerinde eğitim gören öğrencilerimizin OSB’ler içerisinde sürekli aktif olmalarından yanayız. Kurulan bu işbirlikleri de bunları destekler mahiyettedir” şeklinde konuştu. Araştırma Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri firmalar ve fabrikalar için geçmişte tercihti, şimdi ise bir zorunluluk olmuştur diyen Karademir, "Bu anlamda üniversite-sanayi iş birliği yıllardır konuşuluyor. Bu çabaların eyleme dönüşme noktasında Bursa bir model kent olacaktır" ifadelerini kullandı.