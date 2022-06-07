Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluşuyor

Gerçekleştirdiği turizm fuarları, B2B toplantıları, fam tripler ve turizm yatırımları ile turizmin her alanını destekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Harmancık Belediyesi ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu’nun katkılarıyla’ Harmancık’ta 2. Bursa Kamp ve Karavan Festivali’ni düzenliyor.

Geçtiğimiz yıl Orhaneli’nde yapılarak ilki gerçekleştirilen ve 300’ün üzerinde karavancının katılım sağladığı Bursa Kamp ve Karavan Festivali, yeniden kamp ve karavan tutkunlarını bir araya getirecek. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Bursa’nın Harmancık ilçesindeki Harmancık Karavan Parkı’nda düzenlenecek olan programda; festivale karavanıyla gelmek isteyen kişiler, kayıtlarını www.bursa.com.tr web sitesi içerisindeki etkinlikler bölümünden yapabilecek. Festival alanına gelişler, 17 Haziran 2022 tarihi itibariyle başlayacak. Festivale ziyaretçi olarak gelmek isteyenler ile festival süresince çadırıyla kamp yapmak isteyen kişilerin www.bursa.com.tr web sitesindeki kayıt formunu doldurmalarına gerek kalmayacak.

Festival çerçevesinde düzenlenecek 2. Bursa Organik Ürünler Şenliği’nde ise Bursa’nın dağ yöresi olarak bilinen Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde üretilen tarım ürünleri ile Bursa genelinde gıda üretimi yapan kadın kooperatifleri ve kadın derneklerinin ürünleri, festivale katılanlar ile bir araya getirilecek.

Festival doğrultusunda 18 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek konserde, ünlü müzik grubu ‘Gece Yolcuları’ sahne alacak. Türkiye’ye karşı duyduğu sempati ile dikkatleri üzerine çeken Franzisca Niehus, @travelcomic adlı hesabında klasik otomobiliyle birlikte yaptığı şehir ziyaretlerini ve deneyimlerini sosyal medyadan geniş kitleye tanıtıyor. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin daveti, Gezimanya’nın katkılarıyla festivale davet edilen Niehus, 18 Haziran 2022 günü festivalde söyleşi gerçekleştirecek ve takipçileriyle buluşacak.

18 Haziran 2022 tarihindeki gece programı doğrultusunda, ‘Yol Arkadaşım’ adlı sinema filminin açık havada gösterimi yapılacak. Bursa’da veya Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşamını karavanda devam ettiren veya karavana ilgi duyan sosyal medya fenomenleri, deneyimlemeleri için 2. Bursa Kamp ve Karavan Festivali’ne davet ediliyor. Festivale katılım sağlamak isteyen sosyal medya fenomenleri, @gotobursa hesap etiketiyle paylaşımlarını yapabilecek.

Festival çerçevesinde katılımcılar, her iki günde de güne sabah sporu ile başlayacak. Festival, voleybol turnuvası ve doğa yürüyüşü etkinlikleri gibi faaliyetler ile devam edecek.

Festival, 19 Haziran 2022 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından verilecek olan konser ile son bulacak. Festival çerçevesinde ayrıntılı bilgilere 0224 2735277 numaralı hattan ulaşılabilecek.