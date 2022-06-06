Kalite Birliği’nin konuğu tiyatrocu Ahmet Somers oldu

Kalite Birliğinin düzenlemiş olduğu ‘Kalite Ordusu’ eğitimlerinin son gününde, haftanın konuğu; Devlet Tiyatroları sanatçısı, dizi ve sinema oyuncusu Ahmet Somers oldu.

İstanbul’dan gelerek programa katılan, kalite ordusu ve temiz kalite sevdalıları ile buluşan Ahmet Somers, Kalite Birliği’nin yapmış olduğu çalışmaları, İstanbul’dan takdirle takip ettiğini ve Bursa’nın kalite şehri olmayı hak ettiğini, ’Kalite Şehri Bursa’ projesini de desteklediğini belirtti.

Motivasyon, iletişim konularında sunum yapan Ahmet Somers, sahne performansı ve aktardığı teknik bilgiler dolayısıyla öğrenciler ve katılımcılar tarafından ilgi ve takdirle izlendi. Kalite Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok yapmış olduğu konuşmada, Kalite Ordusu öğrencilerine sürpriz yaparak, Ahmet Somers’i Bursa’ya getirdiklerini ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Prof. Dr. Işığıçok, "Bizler temiz kalitenin temsilcileriyiz. Yetiştirdiğimiz öğrenciler temiz kalitenin temsilcileri, ülkemizdeki temiz kalitenin kurumsal temsilcisi olan TSE’nin de sevdalısı olacaklardır. 13. ve 14. Kalite Ordusu eğitimlerimiz bugün bitiyor, 15. Kalite Ordusunu kurmak içinde çalışmalarımız devam ediyor. Topluma faydalı olmayı misyon haline getiren Kalite Birliği, geleceğin yöneticilerini yetiştirmeye devam edecektir. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Sayın Ahmet Somers’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Kalite Birliği Başkanı Mustafa Karaman, yapmış olduğu açıklamada; "Öncelikle tüm öğrencilerimize kalite sevdalarından ve temiz kaliteyi öğrenme azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Unutmasınlar ki, hayatın her döneminde Kalite Birliği onların yanında olacaktır. Okulunuzdan mezun olacaksınız ve unutmayın ki önünüzde aydınlık bir gelecek var. Önünüze engeller çıkacaktır, asla yılgınlığa kapılmayın. Asla vazgeçmeyin! Asla temiz kaliteden, yani ahlaklı olmaktan vazgeçmeyin. Unutmayın ki Kalite Birliği sizi her daim destekleyecektir. Sizleri kalitenin kurumsal adresi olan TSE’nin (Türk Standartları Enstitüsü) sevdalısı ve mensubu olarak görmek istiyoruz. Bu programın gerçekleşebilmesi için Ahmet Somers beyi aradım ve kendisini Kalite Şehri Bursa’ya davet ettim, kabul etti. Eğitim için Kalite Birliğinden bir ücret almayacak olduğunu biliyordum. Kendisine, ‘Yol masraflarını’ karşılamak istediğimizi ifade ettiğimde, aldığım cevap, aslında tüm Kalite Birliği mensuplarınca aldığımız cevap, hepimize onur ve şeref veren bir cevaptı. Günümüzde duymayı unuttuğumuz, geçmişe özlemi arttıran, asil Türk milletinin gerçek karakterini ortaya koyan, Kalite Birliğini baştan aşağı özetleyen ve tarif eden bir cevaptı. Ahmet Somers bey dedi ki; ‘Devlet ve millet için bu denli karşılık beklemeden, karşılıksız projeler üreten Kalite Birliğin’den ücret talep ederek ahlakımı lekeleyem’ Devletin ve milletin sanatçısı olan Ahmet Somers beyi, bizlere verdiği bu onurdan ve özlem duyduğumuz bu kadirşinast davranışından dolayı, ayakta alkışlamanızı istiyorum."

Eğitimin sonunda Kalite Birliği Yönetim Kurulu, Ahmet Somers’e teşekkür plaketi ve Milli Ses Ver Projesi uyarınca Türk bayrağı takdim etti.