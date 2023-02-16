Kahramanmaraş’ta bulunan kedinin sahibi aranıyor

Gürsu Arama ve Kurtarma Ekibi GÜRAK, Kahramanmaraş’ta Mersinli Apartmanı’ndaki çalışmaları sırasında bir kediyi daha canlı çıkardı. Gürsu ekibi, kedinin ardından enkaz altında sahibini arıyor.

Kahramanmaraş’ta afetin ilk gününden beri arama kurtarma çalışmaları yapan Gürsu Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK) bir canı daha enkazın arasından çıkardı. Mersinli Apartmanı’nda çalışma yapan Gürsu ekibi, apartman yöneticisinin verdiği bilgiye istinaden bir kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Kadının kedisinin binaya kaçtığını, onu çıkarmak için kadının binaya girdiğini ve ısrarlara rağmen çıkmadığını öğrenen Gürsu Arama Kurtarma Ekibi uzun uğraşlar sonucu kediye ulaştı. Kadına ulaşmak için de epeyce uğraşan ekip, çalışmalarına devam etti. İsmi öğrenilemeyen kedi Gürsulu ekip tarafından enkazdan kurtarıldığı anda veterinere götürüldü.

Gürsu Arama Kurtarma ekibinin enkazdan kurtardığı hayvan sayısı böylece 3’e yükselmiş oldu.