Kadınlar hayatın yeniden kurulması için dayanışma içinde

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, düzenlenen etkinlik çerçevesinde deprem bölgesindeki kadınlara Mor Tırla hijyen kiti ve kişisel bakım ürünleri ulaştırdı.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Nilüfer Belediyes “Kadınlar Dayanışmayla Hayatı Yeniden Kuracak’’ diyerek bir haftalık bir dayanışma kampanyası yürüttü. Kampanya çerçevesinde Hatay’daki kadınlar için hijyen kiti ve kişisel bakım ürünleri toplandı. Nilüfer’de düzenlenen kadınlar toplanan ürünleri Mor Tıra hep birlikte yükledi ve “Yaşasın Kadın Dayanışması” sloganlarıyla deprem bölgesine uğurladı.

Tırla birlikte Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun ve Nilüfer Kent Konseyi Kolaylaştırıcısı Suna Acar da yardım malzemelerini deprem bölgesindeki kadınlar bizzat vermek için Hatay Samandağ’a gitti. Sibel Özer ve beraberindekiler kadınlar Hatay Samandağ’a ulaşan Mor Tırdaki 600 kişisel hijyen ve bakım kitini kadınlara bizzat dağıttı. Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan konteynır kentte, kalan kadınların uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla da çok miktarda kişisel hijyen ve bakım ürünü içeren koliler depoya konuldu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun, depremin ilk günlerinden itibaren dayanışma için bölgede bulunan Kadın Savunması ve Mor Dayanışma, Samandağ Eğitim Sen ve Afet Dayanışma ekibini de ziyaret ederek kadınlara ulaştırılmak üzere kişisel hijyen ve bakım ürünü içeren kolileri teslim etti.

Nilüfer heyeti ayrıca Hatay Arsuz’a giderek Arsuz Kent Konseyi Kadın Meclisi ile buluşarak uzun vadeli dayanışma pratikleri oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven ile yapılan görüşmenin ardından kişisel hijyen ve bakım kitleri bölgede dağıtılmak üzere Arsuz Kadın Meclisi’ne teslim edildi.