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Kadınlar, günlerini üreterek kutladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen workshop etkinliğine katılan kadınlar, günlerini atölye çalışmalarında üreterek kutladı.

BURSA 08.03.2022, 16:58 08.03.2022, 17:12
Kadınlar, günlerini üreterek kutladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen workshop etkinliğine katılan kadınlar, günlerini atölye çalışmalarında üreterek kutladı.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan çocuklar, engelliler ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikasıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel workshop etkinliği düzenledi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda düzenlenen etkinlikteki atölye çalışmalarında BUSMEK eğitmenleri makrome, resim, punch nakışı ve kanvas tablo boyama konusunda kursiyerlere eğitim verdi. Psiko drama ve dans atölye çalışmaları da kadınlardan büyük ilgi görürken, BUSMEK, Ana Kucağı Eğitim Merkezi, BADEM, ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) ile KADES (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) tanım stantlarında da kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinliğe katılmak için Merinos Park’a gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk olarak parkta çiçek bakımı yapan TARIM A.Ş’nin kadın personelleri ile bir araya geldi. Bursa’nın yeniden yeşil kimliği kazanması için büyük bir özveriyle çalışan personelin kadınlar gününü kutlayan Başkan Aktaş, fular ve çiçek hediye etti.

Kadının gücü

Daha sonra eşi Sevinç Aktaş ile birlikte salondaki Kadınlar Günü etkinliğine katılan Başkan Aktaş, tüm kadınların bu özel gününü kutladı. Böyle özel bir günde düzenlenen etkinliğe gösterilen yoğun katılımla kadının gücünü bir kez daha gördüğünü belirten Başkan Aktaş, “Kadınlar bizim anamız, eşimiz, yârimiz, ablamız, kız kardeşimiz velhasıl olmazsa olmazımız. Öyle klasik laflarla gönlünüzü hoş etmeye çalışacak değilim. İnancımızda, kültürümüzde, örf ve adetimizde kadın çok özel bir yere sahip. Büyükşehir olarak biz de kadınlarımızı merkeze alan çok sayıda faaliyet gerçekleştiriyoruz. Hayat boyu öğrenme felsefesi ile BUSMEK çatısı altında bu güne kadar 300 binden fazla Bursalıyı ağırlamışız ve bunların yüzde 85’ini kadınlar oluşturuyor. Kadınlarımızın sosyal ve mesleki anlamda yaşamlarına pozitif katkı vermeye çalışıyoruz. Yine Kadın sığınma evinden 2011 yılından bu yana 675 kadın ve 634 çocuk yararlandı. Bu tür etkinliklere katılarak kendinize, ailenize ve Bursa’mıza sağladığınız destekler nedeniyle sizleri yürekten kutluyorum. Kadınlar Gününüz Kutlu olsun” dedi.

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden Kadınlar Gününe özel olarak yapılan çekiliş, aynı zamanda üreten kadın kooperatifleri için de bir faydaya dönüştü. Kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı hediye kutuları, çekilişle belirlenen 300 kadına verildi. Çekilişin talihlilerinden 7’si, hediyelerini Başkan Aktaş’ın elinden aldı.

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