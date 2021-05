Kadınlar dünyayı söylüyor

Türkiye’den geleneksel enstrüman icracısı olan 34 kadın sanatçısının yer aldığı albüm Orpheus Yapım etiketiyle mayıs ayı QGD yayınlanacak. Çalışmanın gelirleri Etnomüzikoloji Derneği Şehvar Beşiroğlu Lisansüstü Eğitim Bursu’na aktarılacak.

Etnomüzikoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve BUÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Proje koordinatörlüğü Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, “Türkiye’den geleneksel enstrüman icracısı olan 34 kadın sanatçısının yer aldığı albüm olduğu Orpheus Yapım etiketiyle mayıs ayında yayınlanmış olacak. Çalışmanın gelirleri Etnomüzikoloji Derneği Şehvar Beşiroğlu Lisansüstü Eğitim Bursu’na aktarılacak olup, etnomüzikoloji, müzikoloji, müzik performansı alanlarında yurt içi, yurt dışı lisansüstü eğitim yapmaya hak kazanmış ihtiyaç sahibi kadın öğrencilere burs verilerek kadınların sanat ve bilim alanında ilerlemeleri yolunda önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırmak adına somut bir yolla katkı vermeyi hedefliyoruz. Albüm projesinde, Mercan Erzincan, Burcu Karadağ, Tülay Örten Yıldız gibi tanınmış öncü isimlerin yanı sıra, genç jenerasyondan umuWveren kadın performans sanatçıların bulunması projenin rol model olma özelliğini de yansıtmaktadır” dedi.

“Müzik ve Kadın” Uluslararası Sempozyumu 21-23 Mayıs tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleşecektir” diyen Varlı, “Dünyaca tanınmış isimler olmakla beraber, konu sadece müzik ve kadın özelinde kalmamış, tarih, sosyoloji, tiyatro, sinema, dans gibi alanlardan bilim kurulu üyeleriyle interdisipliner bir çizgide yola çıkmıştır. Proje başlığı, her ne kadar öncelikle, müzik yapmak gibi bir algı uyandırsa da, kadınların her türlü yollar yerküreyi, dünyayı, toprağı özgürce üretecekleri fikir dünyaları, özgürce söyleyecek söz bellekleri, özgürce çalıp söyleyecekleri şarkılarıyla dünyayı daha güzel, yaşanılır bir hale dönüştüreceklerine olan inancımızla birlikte, yaşayan her bireyin, yaşam hakları çerçevesinde, cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın var olmalarına olan inancımızın da metaforik bir isimlendirmesidir. Bu nedenle her iki etkinliğin sembolü lavantalı kadınlardır” ifadelerini kullandı.