Kadın Meclisi’nden deprem bölgesindeki çocuklara kitap yardımı

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından toplanan kitaplar deprem bölgesine gönderiliyor.

Asrın felaketinin ilk gününden itibaren tüm gönüllüleriyle seferber olan Bursa Kent Konseyi, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla birçok destek ve yardım kampanyası düzenledi. Şimdi de bölgedeki kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla destek oluyor. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Fahri Dibekoğlu Türk Müziği Derneği işbirliği başlatılan “Bir Kitap Yolla Bin Çocuk Okusun” ve “Bir Kitap Biletin Olsun” kampanyaları çerçevesinde toplanan kitaplar Nurdağı’na gönderilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Kadın Meclisimiz güzel bir çalışmaya daha vesile oluyor. Topladıkları kitapları deprem bölgesine gönderiyorlar. Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi ile görüştüler. Depremden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Gaziantep’in Nurdağı ilçesi karar kılındı. Orada oluşturulan prefabrik kütüphaneye toplandığımız kitapları göndereceğiz. Ben başta Kadın Meclisimiz olmak üzere emeği geçen tüm hemşerilerime teşekkür ederim” dedi.