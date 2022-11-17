’Kadın Hikayeleri’ ile şiddete dikkat çektiler

Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu, ’Kadın Hikayeleri’ isimli tiyatral gösteriyi Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle izleyici ile buluşturdu. Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleşen gösteride yaşanmış hikayelerden kesitler sunuldu.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yaklaşırken, Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu sahneye koyduğu ’Kadın Hikayeleri’ isimli tiyatral gösteriyle konuya dikkat çekti. ’Kadın Hikayeleri’, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi’nin de desteğiyle Nilüfer’de de izleyici ile buluştu. Uğur Mumcu Sahnesi’nde sergilenen oyunun yönetmenliğini Mehmet Tamer Uyar yaptı. Oyunu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Vildan Özkula, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Mudanya Kent Konseyi Başkanı İbrahim Özyurtlu Nilüfer’de bulunan kadın dernekleri ve Nilüferli kadınlar izledi. 10 oyuncunun sahne aldığı tiyatroda 10 yaşanmış hikaye yer aldı. Gazetelerin 3. sayfalarında yer alan kadın hikayelerinin konu edildiği oyunda kadına şiddete dikkat çekildi.

Tiyatro gösterisinin ardından ’Şiddet nedir ve şiddet sonrası başvurulabilecek yasal mekanizmalar’ konulu söyleşi düzenlendi. İnci Dönüşüm Derneği’nden Avukat Gülender Adıgüzel Özcan ve Nilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi personeli Özlem Akdağ katılımcılara, şiddet karşısında yasal olarak neler yapabileceklerini anlattı.

Şiddetin türleri, sebepleri, şiddet sırasında yapılması gerekenler ve şiddet gören kişinin yasal haklarından bahseden Avukat Gülender Adıgüzel Özcan, "Şiddet sadece fiziksel değildir. Ekonomik şiddet, sosyolojik şiddet, psikolojik şiddet, dijital şiddet ve cinsel şiddet gibi bir çok şiddet türü var. Bu konuda haklarımızı bilmeli ve bu haklara sahip çıkmalıyız. Bu mücadelemiz elbet karşılık bulacak” ifadelerini kullandı.

Her zaman şiddet gören ve zor durumda olan kadınlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Nilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi personeli Özlem Akdağ da, yaptıkları çalışmaları anlattı. Akdağ, “Şiddetin hiçbir haklı tarafı yoktur diyoruz. Kadının beyanını esas alıyoruz. Şiddet görmüş kadına her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zor durumlarda acil durum telefonlarından bizi arayabilirsiniz” dedi.