Kadın derneklerine hijyen eğitimi

Kentin yerel lezzetlerini mahallelerine gelen ziyaretçilere sunan Nilüfer’deki kadın dernekleri, hijyen konusundaki bilgilerini bu yıl da aldıkları eğitimle tazeledi.

Nilüfer Belediyesi, kentteki kadın derneklerine yönelik hijyen konusunda düzenlediği eğitimlerini sürdürüyor. Kadın dernekleri, her yıl aldıkları eğitim sayesinde, mahallelerine gelen ziyaretçilere el emeğiyle hazırladıkları kentin yerel lezzetlerini, sağlıklı gıda ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlıyor. Nilüfer Belediyesi’nin Akçalar Çiftçi Evi’nde gerçekleştirilen gıda işletmelerinde hijyen eğitimine Misi, Dağyenice, Çatalağıl, Çamlıca ve Atlas kadın derneklerinin başkan ve üyeleri katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Ozan Gürbüz tarafından verilen eğitimde kadın dernekleri, hijyen konusundaki bilgilerini tazeledi. Doğru temizlik uygulamaları için dikkat edilmesi gereken hususlar ile hijyenin sağlanmasında personelin taşıması gereken sorumlulukları değinen Prof. Dr. Ozan Gürbüz, sulardaki fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal tehlikeler, su ve besinler aracılığıyla bulaşan hastalıklar, hayvansal ve bitkisel kaynaklı toksinler, organik kirleticiler ve türleri, dezenfektan çeşitleri ve kullanım alanları hakkında da temel bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Eğitime katılan kadın derneklerinin başkan ve üyeleri, merak ettiği sorulara cevap buldu.