Japonya’dan dünyaya yayılan tutku: Manga

Japonya’dan dünyaya yayılan ve özellikle gençler tarafından büyük ilgiyle takip edilen mangalar, farklı konuları, çizim stilleri ve uygun fiyatlarıyla Türkiye’deki hayran kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’deki gençlerinde artan ilgisinin sebebi, popüler kültürün yakından takip edilmesi olarak gösterildi. Mangalar, içinde yaşadığımız hız çağına uygun olarak anlatmak istediği konuyu az kelime ve canlı çizimlerle sunmaktadır. Çizgi romanlara göre daha uygun fiyata raflarda olması da alınmasını kolaylaştırmaktadır.

Gençlerin ilgisini desteklemek, kitap okuma oranını artırmak isteyen bkmkitap, genç okurlar için kampanya hazırladı. Mangalar için mağazalarında 3 al 2 öde fırsatı, bkmkitap.com’da ise indirimli fiyatlar sunmaya devam ediyor. Bu ilgi karşısında sessiz kalmayan yayınevlerinin de çeviri ve yayın faaliyetlerini artıracağı, yayımlanan manga çeşitliliğinin artacağı beklenilmektedir.