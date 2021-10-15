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Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri servis araçlarına göz açtırmıyor.

BURSA 15.10.2021, 15:33
Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri servis araçlarına göz açtırmıyor.

Deydinler Mahallesinde okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma risk duygusunu arttırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla okul servis araçları üzerine uyulama yapıldı.

15 jandarma personelinin katılımıyla yapılan denetimlerde 32 şahıs 16 okul servis aracı sorgulanırken, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Faliyet esnasında ilkokul öğrencilerine jandarma boyama kitabı dağıtıldı.

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