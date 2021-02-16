Jandarma doğadaki hayvanları unutmadı

Bursa’da jandarma ekipleri doğadaki hayvanları unutmadı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile İznik İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Tim Komutanlığı tarafından kar yağışının etkili olduğu kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta zorluk çeken doğa kuşları ve tabiat hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için doğaya buğday, ekmek parçaları ve yem bırakıldı. Tabiat hayvanlarının temel yaşam ihtiyaçları karşılayan ekipler soğuk kış günlerinde onların hayatta kalmalarına yardımcı oldu.