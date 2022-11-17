Jandarma 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı kıskıvrak yakaladı

Bursa’da jandarma ekipleri 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timlerince yapılan soruşturma neticesinde “bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y.’nin (26) bir iş yerine geleceği istihbaratı alındı. İş yerine yakın bir noktada bekleme yapan ekipler Ö.Y.’yi kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.