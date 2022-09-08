İzzet Şadi Sayarel Huzurevi kız öğrencilere kapılarını açtı

Nilüfer Belediye Meclisi’nde alınan kararla Çamlıca Mahallesi’ndeki İzzet Şadi Sayarel Huzurevi’nin bir bölümü, üniversitede öğrenim gören kız öğrencilerin konaklamasına açıldı. Toplantıda ayrıca İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş’ın, Başkan Yardımcısı olarak atandığı açıklandı.

Nilüfer Belediye Meclisi, Eylül ayı ilk toplantısı gerçekleşti. Birçok gündem maddesinin karara bağlandığı toplantı öncesi Başkan Turgay Erdem, kardeş kent olan Ukrayna Mykolaiv’in 233. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yaşanan savaşın sona ermesi ve bölgede barışın hakim olması dileğinde bulunan Erdem, Ukrayna halkının yanlarında olduklarını bir kez daha yineledi.

Komisyon kararları ve dairelerin meclise havaleli tekliflerinin ele alındığı toplantıda Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi’nin, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açılması ele alındı. Oy birliğiyle kabul edilen maddeyle tesis 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilere kapılarını açtı. Bir bölümü yaşlılara ayrılan huzurevinin 100 odası, üniversiteli kız öğrencilerin hizmetine sunuldu. Tesiste kalacak öğrenciler, Nilüfer Belediyesi Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu ile aynı şartlarda burada barınabilecekler. Konuyla ilgili açıklama yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Kurum olarak yıllardır üniversite öğrencilerimizin yanında olduk. Onların barınma ihtiyaçlarına çözüm bulmak adına daha önce bazı tesislerimizi geçici olarak hizmetlerine sunduk. Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi de geçtiğimiz yıl öğrencilerimize kapılarını açarak geçici de olsa barınmalarına olanak sağlamıştı. Aldığımız kararla uygun bir ücret karşılığı kız öğrencilerimizi burada ağırlayacağız. Tesisin bir bölümünde yaşlı bakımı devam ediyor” dedi.

Meclis toplantısında ayrıca İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş’ın, Başkan Yardımcısı olarak atandığı açıklanarak, özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler karara bağlandı. Başkan Erdem, oylama sonrası yaptığı açıklamada Nilüfer’in 500 bini aşan nüfusu sonucu yeni bir görevlendirme ihtiyacının ortaya çıktığını ve yapılan atmanın meclise sunulduğunu dile getirerek, Temirtaş’a görevinde başarılar diledi.