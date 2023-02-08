İznik’ten deprem bölgesine 15 tır yardım malzemesi

İznik’te başlatılan yardım kampanyasında İznikliler deprem bölgesi için 15 tır yardım yolladı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketine karşı başlatılan yardımlar İznik’te ilk günden itibaren hazırlanmaya başladı. Depremin hemen ardından ilçede alınan kararla başlayan yardım çağrısına vatandaşlar büyük destek verdi. İznik’ten deprem bölgelerine AFAD’dan gelen talepler çerçevesinde çocuk kıyafeti, battaniye, su, mont, çocuk ayakkabısı, çocuk bezi, ısıtıcı, gıda ürünleri, çocuk maması, yetişkin kıyafetleri, hijyen ürünleri, halı ve yakacak odundan oluşan yardım ürünlerinden 15. tır bugün itibariyle yola çıktı.

Kadınlar evlerinde fırıncılar dükkânlarında ekmek yaptı

İznik’te yapılan Ekmek yardımı çağrısıyla kadınlar evlerinde, fırıncılar iş yerlerinde seferber oldular. Geceden yoğrulan ekmek hamurları sabahın erken saatlerinde fırınlardan çıkartılarak belediyeye getirildi. Gerek ilçe merkezinden gerek köylerden gelen köy ekmekleri paketlenerek kolilendi.

İznik’te ki yardım faaliyetleri Belediye Hizmet Binasında oluşturulan Koordinasyon Merkezinde toplanarak ürün gruplarına ayrılıyor. Ayrı ayrı paketlenen tüm ürünler paletlerle ayrı ayrı tırlara yükleniyor. Yardım faaliyetleri aralıksız devam ediyor. İznik Kaymakamı Recai Karal ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta merkezde yardımların koordinesini yürütüyor.