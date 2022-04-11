İznik’te ramazan bir başka güzel

İznik Belediyesi’nce düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri beğeni topluyor.

İznik Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği ramazan ayı etkinlikleriyle, İznik’te özlenen eski ramazanların coşkusu yaşatılıyor. “Çocuklarımızın eski ramazanlarda yaşanan manevi ortamın sıcaklığı ve coşkusunu yaşamalarını istiyoruz” diyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “On bir ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak, ‘Nerede o eski ramazanlar’ diyenlerin nostalji özlemini gidermek amacıyla, ramazan ayı geleneklerinin yaşatıldığı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu ramazanı yeniden yan yana eski geleneklerimizle yaşıyor olmanın huzurunu hissediyoruz. Hepimizin özlediği eski ramazanların coşkusunu etkinliklerimizle hep birlikte yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimi etkinliklerimize katılarak bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum. Ramazan ayının ülkemiz ve tüm İslam alemi için barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyorum” dedi.

İznik Belediyesi’nce düzenlenen ramazan şenliğinde orta oyunu, meddah gösterisi, Hacivat ve Karagöz, Aşuk ile Maşuk, leblebici seyirlik oyunu, katip ile katibe, çocuk eğlence saati ve animatör gösterilerileri çocuklar ve katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinlik takvimi belediyenin sosyal medya hesaplarında düzenli olarak paylaşılıyor.