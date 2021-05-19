İznik’te iş yeri yangını

Bursa’nın İznik ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çakırca Mahallesi’nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden iş yeri sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 6 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken iş yerinin içinde bulunan traktör küle döndü. İş yeri sahibi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.