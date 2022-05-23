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İznik’te ’’Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’’ düzenlendi

İznik ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen ’Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’na katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bunların Türkiye gibi büyük bir ülkeyi yönetebileceğini düşünmek, hayal bile değildir. Olsa olsa ucuz bir kurgudur" dedi.

BURSA 23.05.2022, 10:24
İznik’te ’’Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’’ düzenlendi

İznik ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen ’Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’na katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bunların Türkiye gibi büyük bir ülkeyi yönetebileceğini düşünmek, hayal bile değildir. Olsa olsa ucuz bir kurgudur" dedi.

MYK Üyesi Fevzi Zıhlıoğlu, MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir kalkancı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gülahmet Türk, İznik İlçe Başkanı Hüseyin Çetin ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği toplantıya katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın aktardıkları salondakiler tarafından ilgiyle takip edildi. ’Önce Türkiye ve milletim, sonra partim ve ben’ diyerek geleceğe güçlü bir Türkiye bırakmak inancıyla var güçleriyle çalıştıklarını belirten Büyükataman, "Tam bağımsızlık yolunda attığımız her adımda, karşımıza çıkarılan engelleri milletimizden aldığımız güçle aşıyor. Büyük Türk milletinin bize olan güvenine ve teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyümesini, bölgesinde güç sahibi olmasını, küresel meselelerde söz sahibi olmasını sindiremeyenler, farklı yüzlerle fakat aynı hedeflerle karşımıza çıkmaktadır. Karşımıza, kim hangi yüzle ve hangi sıfatla çıkarsa çıksın, ülkemiz Cumhur İttifakı ile büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Biz Cumhur İttifakı olarak duruşumuzda kararlıyız, eğilip bükülmeyiz, Türkiye’nin çıkarlarını günlük siyasete alet etmeyiz. Milli meselelerdeki tavizsiz duruşumuzu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlendirerek dünyada ve bölgemizde yaşanan olağanüstü durumlarda dahi istikrarımızı sürdürmekteyiz. Türkiye’yi yönetme iddiasında olan 6’lı masa, daha 2023 seçimlerine varmadan koltuk kavgasına tutuşmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ne denli haklı olduğu bu vesileyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlara, “Cumhuriyet nedir, devlet nedir, devlet nasıl yönetilir?” diye sorsanız birbiriyle alakasız altı farklı cevap alırsınız. “Cumhurbaşkanı kim olacak, ekonomi politikası ne olacak, dış politika nasıl yürüyecek?” diye sorsanız yine altı ayrı cevap alırsınız. Bunların Türkiye gibi büyük bir ülkeyi yönetebileceğini düşünmek, hayal bile değildir. Olsa olsa ucuz bir kurgudur. Türk milletinin kaderi bunlara teslim edilemez, Türk milletinin bağımsızlığı bunlara emanet edilemez, Türk milletinin bekası bunlara bırakılamaz" dedi.

Masa etrafında toplanan ve terör örgütünün uzantısı HDP’yi de masanın altına saklamaya çalışan Zillet İttifakı’nın maskesi düşmekte olduğunu belirten Büyükataman, "Türk ve Türkiye karşıtlığı her geçen gün daha çok ortaya çıkmaktadır. Bildiğiniz üzere CHP’nin bir il başkanı, yargı karşısına çıkarılmış ve hak ettiği cezayı almıştır. Cezanın açıklanmasıyla birlikte başta CHP ve İP olmak üzere tüm zillet ortakları, talimat almışçasına sıraya geçip destek açıklamaları yapmışlardır. Zillet İttifakı, Türk Devletine “katil devlet” diyen, Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılayan, asılsız Ermeni iddiaları üzerinden Türk devletini katliam yapmakla suçlayan CHP il başkanına tüm gücüyle sahip çıkmıştır. Zillet İttifakı’nın görünen ortakları bu suçluya sahip çıkarken masa altına gizlemeye çalıştıkları teröristler de boş durmamış, cezaevinden açıklamalar yaparak Zillet İttifakı’nın söylemine ortak olmuşlardır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adeta dengesini kaybetmişçesine açıklamalar yapmış, mahkemelerin verdiği kararı ve mahkemeyi tanımadığını dile getirerek bağımsız Türk yargısına saldırmıştır. Kılıçdaroğlu, Türk devletine “katil” diyenleri savunabilmek için yargıyı tehdit edecek kadar akıldan yoksun açıklamalarıyla kaosun sözcülüğüne soyunmuştur" şeklinde konuştu.

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