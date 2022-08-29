İznik’te Abdulvahap Tepesi projesi hayata geçecek

İznik Belediyesi’nin şehrin önemli noktası Abdulvahap Tepesi için hazırladığı proje onaydan geçti.

Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Çevre Düzenleme Projesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda onaylandı. Söz konusu proje alanında Abdulvahap Sancaktari Hazretlerinin mezarının üstüne sekiz ayağa oturan klasik bir kubbe örtüsü konuldu. Ayrıca ziyaretçiler için çatılı ve sakıflı bir mescid, tuvalet ve şadırvanlar, İznik’in yerel ürünlerinin satılacağı 15 adet peyke ve İznik manzarasını seyrederken çayınızı yudumlayıp karnınızı doyurabileceğiniz sosyal tesis olarak kullanılacak bir köşk yapısı ile etrafına seyir terasları yerleştirildi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Uzun süredir proje ve izin çalışmaları devam eden Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Çevre Düzenleme Projemiz Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulundan onaylanarak ihale aşamasına geldi. Türbesiyle, yöresel ürün satış yerleriyle, yeni camisiyle ve eşsiz İznik manzarasının seyredilebileceği köşk yapısı ile ilçemize yakışacak eserin şimdiden tüm hemşerilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.