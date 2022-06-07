İznikli minikler Çevre Haftası’nı kutladı

İznik Belediyesi tarafından hazırlanan Çevre Haftası programında minikler eğitici oyunlarla doyasıya eğlendiler.

1-7 Haziran tarihlerinde ülke genelinde kutlanan Türkiye Çevre Haftası İznik Belediyesi’nin hazırladığı program ile kutlandı.İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen programa Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, öğretmenler ve ilkokul öğrencileri katıldı. Minikler programa gelirken ellerinde çevre temizliği ve doğa sevgisi konulu pankartlar ile geldi.

Etkinlikte ilk olarak İznik Belediyesi Çevre Mühendisi Aslıhan Teke tarafından Çevre Haftası hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Minikler ardından çizgi film kahramanları maskotlar ve palyaçolar ile müzik eşliğinde oyunlar oynadılar.Atık lastikler boyanarak saksı haline getirildi ve içlerine çiçek dikildi. Geri dönüşüm oyunları oynandı.İznikli minikler göl kenarında temizliğe dikkat çekmek için sahil temizliği de gerçekleştirdiler.