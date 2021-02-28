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İznikli çiftçileri görenler şaştı kaldı
Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçiler boydan boya mavi renge boyandı. Ağaçlarına ilaç attıktan sonra mavi renge dönüşen çiftçilerin hali sosyal medyada gündem oldu.
BURSA 28.02.2021, 12:43
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Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçiler boydan boya mavi renge boyandı. Ağaçlarına ilaç attıktan sonra mavi renge dönüşen çiftçilerin hali sosyal medyada gündem oldu.Geçimini yüzde 90 tarım ile sağlayan İznik’te çiftçiler şeftali bahçelerine bakım yapmaya başladı. Ağaçlarına göztaşı atan çiftçiler mavi renge büründü. Şehir merkezinde çiftçileri görenler ise şaşırdı kaldı.