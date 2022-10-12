İznik Belediyesi tarafından Süleyman Paşa Medresesi’nde Tarih Arşivi ve Okuma Odaları oluşturuldu.

İznik’in köklü zengin belge birikiminin sosyal, kültür, eğitim, ekonomi, tarım, turizm, tarih (Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı) ve benzeri alanlarda ele alıp araştırmak isteyen vatandaşların yanı sıra akademisyenler, öğrenciler yerli ve yabancı turistlerin faydalanabileceği İznik Tarih Arşivi kuruldu. Orhan Gazi’nin en büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Osmanlı Dönemi’nin ilk medreselerinden olan bu yapıda zamanının tanınmış müderrislerinden Davud-i Kayserî, Taceddin-i Kürdi, Alâeddin Ali Esved eğitim vermiştir.

Tarihteki bu anlamını da yaşatmayı hedefleyen İznik Belediyesi bir yılı aşkın süredir yaptığı araştırmalarda tarihten bugüne ilçe ile ilgili tez ve araştırma çalışmalarını, tanıtım materyallerini, tarih kitaplarını, çinicilik alanındaki kaynaklar ile binlerce yayını bu arşivde bir araya getirdi. Sürekli kaynak bağışının kabul edildiği tarih arşivinde Eşrefoğlu Rumi ve Davud-i Kayseri okuma odaları da oluşturuldu.Tematik kütüphane şeklinde hazırlanan arşivden faydalanmak isteyenler bu okuma odalarında kaynakları inceleyerek asırlar öncesine, İznik’in tarihine eşsiz bir yolculuk yapacaklar.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Binlerce yıllık tarihi, Medeniyetlere Başkentlik yapmış önemli dönüm noktaları, doğası, tarımı, sanatı, kültür ve turizmiyle köklü zengin belge ve bilgi birikimine sahip ilçemizin bu zenginliğini bir arada toplayarak geleceğe aktarıyoruz.Belediye Meclis Üyemiz Zeliha Peşte koordinatörlüğünde yürütülen Tarih Arşivi çalışmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımıza,destekleri dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.