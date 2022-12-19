İznik kırsalı 400 kamerayla güvende

İznik Belediyesi geçtiğimiz yıllarda arazilerde çiftçilerin ürünlerine yönelik hırsızlıkların artmasıyla başladığı güvenlik çalışmalarına devam ediyor.

İznik’in yüksek kesimleri ve ovası ile merkezinde olmak üzere kurulan güvenlik kameraları İznik Belediyesi arşivlerinde depolanıyor. Son çalışmalarla 400 güvenlik kamerası kurularak çalışır hale getirildi. 7-24 izlenebilen kamera sistemleri kablosuz olup kendi enerjilerini de kendileri üretiyor. Kameralar İznik Belediyesi’nin muhtarlar ve jandarma ile yaptığı koordinasyon sonucunda kritik ve önemli görülen noktalara takılıyor. Kameralarda plaka tanıma özellikleri de bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Göreve geldiğimiz ilk yıllarda vatandaşlarımızdan bu alanda çokça hırsızlık şikâyetleri geliyordu. Bizlerde buna şahit oluyorduk. Vatandaşlarımızın emeğinin, araç ve gereçlerinin çalınmasının önüne geçmek için böyle bir çalışma başlattık. Jandarmamız, muhtarlarımızın görüşleriyle belediyemiz tarafından belirlenen bölgelere şu ana kadar 400 kamera takıldı. Bunun farkını da çalışmadan çok kısa süre sonra gördük. Ovalarımızda hırsızlık olayları yok denecek kadar azaldı. Bu çalışmamız hırsızlık olaylarının yanı sıra güvenlik güçlerimizin olaylarla ilgili takiplerine de yardımcı oluyor. Kameralar kablosuz olarak güneş enerjisiyle kendi enerjilerini üretiyor. Bizlerin bir görevi de vatandaşlarımızın emeğine, malına sahip çıkmaktır. Rabbim bu hırsızlara fırsat vermesin” diye konuştu.