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İznik Gölü’ndeki yangın söndürüldü

İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

BURSA 23.08.2022, 22:34
İznik Gölü’ndeki yangın söndürüldü

İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi’nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangınada 7 dönümlük sazlık alan kül oldu. İznik Gölü’ndeki yangına Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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