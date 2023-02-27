İznik Gölü’nde sazlık alanda korkutan yangın

Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan göl kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için yol arama çalışması başlattı.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi’ndeki sazlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların, ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saat 07.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkili olmasıyla söndürüldükten sonra yeniden alevlendi. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahalede zor anlar yaşadı. Ayrıca bölgeye sevk edilen bir iş makinesi de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgede bulunan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.