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İzinsiz yürüyüş için gelenlerin geçişine müsaade edilmiyor

Bursa Valiliğinin yasağına rağmen HDP’nin Gemlik’te yapmayı planladığı yürüyüşe gelmek isteyenlerin geçişine izin verilmiyor.

BURSA 12.06.2022, 09:46
İzinsiz yürüyüş için gelenlerin geçişine müsaade edilmiyor

Bursa Valiliğinin yasağına rağmen HDP’nin Gemlik’te yapmayı planladığı yürüyüşe gelmek isteyenlerin geçişine izin verilmiyor.

Polis ve jandarma ekipleri, Orhangazi girişinde kontrol noktası oluşturdu. Güneyköy kavşağında oluşturulan kontrol noktasında ekipler, İstanbul’dan Gemlik istikametine doğru geçen tüm araçlarda kontrol yaptı. Gemlik’e yürüyüş için gittiği tespit edilen araçların geçişine izin verilmedi.

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