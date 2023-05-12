İyi Partili meclis üyesi MHP’ye katıldı

İyi Parti’den bir süre önce istifa eden Yenişehir Belediye Meclisi’nin bağımsız üyesi Bülent Korku, MHP’ye katıldı. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Derdi vatan olan, millet olan herkese kapımız açık” dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi’nin İyi Partili Üyesi Bülent Korku, törenle yakasına MHP rozeti taktı. MHP Bursa Milletvekili Adayı Prof. Dr. Ali Bahadır, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP İlçe Başkanı Arif Eren’in yanı sıra çok sayıda partilinin katıldığı törende konuşan Meclis Üyesi Bülent Korku, “Yuvama dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum” dedi.

“İyi Parti’deki gerçekleri sonradan fark ettik. Çıkar ve menfaatler doğrultusunda hareket edildiğini gördük. Koltuk uğruna çeşit çeşit hesaplar yapıldığını, birilerinin uğruna birilerinin feda edildiğini gördük” diyen Bülent Korku, şöyle devam etti:

Bardağı Taşıran Damla

“Son olarak Genel Başkan Meral Akşener’in kumar masası ve noter makamı benzetmeleriyle 6’lı masadan kalkıp, aleni bir şekilde HDP’nin olduğu bir ittifaka geri dönmesi bardağı taşıran damla oldu. Zaten yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştirmişlerdi. Bu yüzden partiden istifa ettim, bir müddet bağımsız kaldıktan sonra gerçek yuvama MHP’ye döndüm. MHP’den küsenlere çağrım bir an önce yuvalarına dönsünler. Zaten bu yuvanın özlemini hep duydum. MHP’de olmak bir ayrıcalık.”

MHP Yenişehir İlçe Teşkilatı’nın üye sayısının sürekli arttığına işaret eden İlçe Başkanı Arif Eren de “Ülkücülüğün sadece MHP’de olduğunu” vurgulayarak Bülent Korku’ya “Kardeşim aramıza hoş geldin” dedi.

Aydın: Kapımız herkese açık

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin, siyasete başka adreslerde devam eden veya MHP’den bir şekilde kopan herkese kapının açık olduğu vurgusunu her konuşmasında yaptığını hatırlattı. Başkan Aydın, “Dolasıyla Genel başkanımızın şu vurgusunu yinelemek istiyorum; Bu topraklara vatanım diyen, bu insanlara milletim diyen, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkese kapımız açık. Çünkü bayrağımız bir, bahtımız birdir. Anımız bir, acımız bir, inancımız bir, tarihimiz ve talihimiz birdir. Bu inançla ve değerli üyemiz Bülent Korku’nun da katılımıyla yerelde güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu arada bir süre önce AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Çelik’in milletvekili adaylığı için istifası nedeniyle boşalan meclis üyeliğine MHP’li Ali İkikardaş gelmişti. Korku’nun da MHP saflarına katılmasıyla birlikte Yenişehir Belediye Meclisi’nde sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

“MHP 11, AK Parti 6, CHP 4, İyi Parti 3 ve Bağımsız 1.”