Issık’tan İznik’e büyük şölen başladı

Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olan ve daha önce 3 kez Kırgızistan’ın Çolpon Ata kentindeki Issık Kul gölü kıyısında yapılan Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsü, Bursa’nın İznik Gölü kıyısında başladı.

Orta Asya’daki geleneksel sporlar ve Türk kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları, bu yıl Bursa’nın İznik İlçesinde göl kenarına hazırlanan dev platoda başladı. Issık Gölü’nden İznik Gölü’ne taşınan dev şöleni takip edecek konuk devlet başkanları da sabah saatlerinden itibaren Bursa’ya gelmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koshanov’u Yenişehir Havaalanı’nda karşıladı. Daha sonra spor müsabakalarının yapılacağı alana gelen Vali Canbolat ile Başkan Aktaş, burada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Heyecan merkeze taşınacak

Alanda devam eden son hazırlıkları inceleyen Başkan Alinur Aktaş, Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreninin Bursa merkezde de izlenebilmesi için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na dev ekran kurulacağını söyledi. Yaklaşık 6 aydır hummalı bir şekilde Dünya Göçebe Oyunları’na hazırlandıklarını belirten Başkan Aktaş, “İznik Gölü’nün hemen kıyısında muazzam bir ortam hazırlandı. Saat başı ‘şehir merkezinin farklı noktalarından’ kaldıracağımız ücretsiz araçlarla arzu eden tüm vatandaşlarımızı buraya getireceğiz. 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı bu organizasyon, dostluğun-kardeşliğin-birlik ve beraberliğin ortaya çıkacağı bu arena, ilçemiz adına da şehrimiz adına da büyük bir kazanım. Emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi olarak, böyle bir etkinliğe öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.